Δε γυρνάει στην Ευρώπη ο Άαρον Τζάκσον

Ο Αμερικανός αγωνίστηκε πέρυσι στην Κίνα ενώ έπαιξε και λίγα ματς με τους Χιούστον Ρόκετς.

Ο Άαρον Τζάκσον ξεκαθάρισε πως δε θα ειστρέψει στην Ευρώπη αφού προτιμά να παίζει μπάσκετ για 6 μήνες (μικρότερη σεζόν) και όχι για 10 μήνες,

Το βασικότερο κίνητρο του Τζάκσον είναι τα χρήματα με όσο το δυνατόν μικρότερη διάρκεια σεζόν.

No way europe is a option! Ten month season! No thank you I’ll pass... save the “we don’t want you back in europe anyway”responses.

— Aaron Lee Jackson (@AaronfingJ) 28 Ιουνίου 2018