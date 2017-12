«Πιέζει» τον Μάικ Τζέιμς η ομάδα του Καζλάουσκας! (pic)

Στο... στόχαστρο αρκετών ομάδων βρίσκεται ο Μάικ Τζέιμς!

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού έμεινε ελεύθερος από τους Σανς και έχει προτεραιότητά του το ΝΒΑ, ενώ έκανε συζητήσεις με τους Κλίπερς.

Ωστόσο, στην διεκδίκηση του 27χρονου γκαρντ δεν έχουν μπει μόνο ομάδες από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αλλά και από την Κίνα.

Συγκεκριμένα, η Guangdong, της οποίας προπονητής είναι ο Γιόνας Καζλάουσκας, πιέζει τον Τζέιμς, ώστε να τον αποκτήσει, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μαρκ Στάιν.

League sources say Guangdong is making a hard push to convince ex-Suns guard Mike James to sign in China. James, of course, has been searching for a new NBA home since the 27-year-old rookie parted ways with Phoenix last week.

— Marc Stein (@TheSteinLine) 27 Δεκεμβρίου 2017