Το 4ο πρωτάθλημα των Μπουλς και η αφιέρωση του Τζόρνταν στον πατέρα του! (vids)

«Δεν μπορώ να το περιγράψΈχει ιδιαίτερη σημασία για μένα... Ξέρω ότι μας βλέπει. Αυτό είναι για τον μπαμπά...» έλεγε συγκινημένος μετά το τέλος του Game 6 κόντρα στους Σιάτλ Σουπερσόνικς στις 16 Ιουνίου 1996. Ανήμερα της γιορτής του πατέρα.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα στο «United Center» ο μεγάλος Μάικλ Τζόρνταν αφιέρωνε την κατάκτηση του τίτλου στον πατέρα του, ο οποίος είχε δολοφονηθεί το καλοκαίρι του 1993. Αυτό ήταν το 4ο πρωτάθλημα των Σικάγο Μπουλς και της καριέρας του, με τον ίδιο να αναδεικνύεται και MVP των τελικών.

Στον 6ο τελικό οι Μπουλς έκαναν το 4-2 χάρη στη νίκη τους με 87-75 και τον ίδιο να έχει 22 πόντους, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 5 λάθη σε 43 λεπτά. Ο Σκότι Πίπεν τον είχε ακολουθήσει με 17 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα ενώ ο Ντένις Ροντμαν είχε αγγίξει το double-double με 9 πόντους και 19 ριμπάουντ.

Συνολικά ο Τζόρνταν είχε στους τελικούς με το Σιάτλ 27,3 πόντους κατά μέσο όρο, 5,3 ριμπάουντ, 4,2 ασίστ και 1,7 κλεψίματα κατά μέσο όρο. Το καλύτερο παιχνίδι του στους NBA Finals ήταν το 3ο ματς της σειράς, όταν και μέτρησε 36 πόντους με 11/23 σουτ και 11/11 βολές.

"I know he's watching. To my wife and kids, to my mother, brother and sister, this is for Daddy."

