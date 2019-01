Όταν ο Μάικλ Τζόρνταν ανακοίνωνε την... οριστική του αποχώρηση από τα παρκέ! (vid)

Στις 13 Ιανουαρίου 1999 ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών είχε προγραμματίσει ειδική Συνέντευξη Τύπου στο «United Center» του Σικάγο προκειμένου να πει για δεύτερη φορά σε διάστημα έξι χρόνων ότι «I am here to announce my retirement from the game of basketball...»

Μετά και την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου «three-peat» με τους Σικάγο Μπουλς, ο Μάικλ Τζόρνταν θεώρησε ότι είχε εκπληρώσει το έργο του στα παρκέ και ότι είχε φτάσει η ώρα για το... οριστικό και αμετάκλητο πλήρωμα του χρόνου: «Δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη ανακοίνωση ότι θα παίξω μπέιζμπολ ή οτιδήποτε σχετικό» είχε πει μεταξύ άλλων ενώ σε ερώτηση που του είχε γίνει για το εάν και εφόσον θα επέστρεφε ποτέ ξανά στην ενεργό δράση ήταν... κατηγορηματικός: «Όχι! Ποτέ δεν λέω ποτέ, αλλά κατά 99,9% είμαι σίγουρος για την απόφασή μου...»

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, μάλλον δεν... ήταν και τόσο πολύ σίγουρος καθώς μπορεί να έμεινε εκτός για τρία χρόνια, αλλά το 2001 σε ηλικία 38 ετών είχε πει το... τρίτο «I'm Back», αυτή τη φορά όχι για τους αγαπημένους του Σικάγο Μπουλς, αλλά για τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς. Με τη φανέλα των «Ταύρων» είχε κατακτήσει έξι πρωταθληματα ΝΒΑ, ενώ εκείνος είχε αναδειχθεί 6 φορές MVP στους τελικούς, άλλες 5 φορές MVP στην regular season του ΝΒΑ ενώ είχε πάρει μέρος και σε 14 All Star Games έχοντας κερδίσει αντίστοιχα 3 φορές το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη.

Ο Μάικλ Τζόρνταν αγωνίστηκε σε 1.072 ματς της κανονικής περιόδου με 30,1 πόντους κατά μέσο όρο, 6,2 ριμπάουντ, 5,3 ασίστ και 2,2 κλεψίματα και σε άλλα 179 παιχνίδια της postseason με 33,4 πόντους, 6,4 ριμπάουντ, 5,7 ασίστ και 2,1 κλεψίματα!