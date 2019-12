Τηλεπαιχνίδια που μετατράπηκαν σε παιχνίδια καζίνο

Υπάρχουν τηλεπαιχνίδια που ξεκίνησαν να μεταδίδονται πριν πάρα πολλά χρόνια και γνώρισαν τεράστια αναγνώριση, με αποτέλεσμα να διαδοθούν σε όλο τον κόσμο.

Τα πιο γνωστά από αυτά δέχτηκαν μικρές μετατροπές και πλέον μπορεί κάποιος να τα συναντήσει και στα καζίνο.

Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά σε τρία από τα πιο γνωστά!

Deal Or No Deal

Το συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι "Deal or No Deal" υπάρχει τόσο σε φρουτάκι, όσο και σε παιχνίδι Live Casino, με αληθινούς ντίλερς να οργανώνουν το παιχνίδι, εκτοξεύοντας την δράση.

Στην έκδοση που υπάρχει σε φρουτάκι, το παιχνίδι είναι όπως στα περισσότερα φρουτάκια και δεν υπάρχουν πολλές ομοιότητες με το τηλεπαιχνίδι.

Στο Live Casino όμως, το παιχνίδι Deal or No Deal έχει πολλά κοινά με το τηλεπαιχνίδι.

Ο παίκτης αρχικά καλείται να ποντάρει για να γυρίσει έναν τροχό ώστε να προκριθεί στο παιχνίδι.

Πριν γυρίσει αυτόν τον τροχό, μπορεί να επιλέξει ποιο θέλει να είναι το "κουτί" του, από τα 16 που υπάρχουν διαθέσιμα.

Το λέμε "κουτί" γιατί έτσι το μάθαμε από το τηλεπαιχνίδι, αλλά σε αυτήν την εκδοχή του Live καζίνο, τα κουτιά έχουν αντικατασταθεί από μικρές μεταλλικές βαλίτσες.

Τροχός της Τύχης

Ο "Τροχός της Τύχης" στο Live Casino είναι το παιχνίδι με το όνομα Dream Catcher. Πρόκειται για ένα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι με πραγματικό κρουπιέρη, που δίνει την αίσθηση της πραγματικής συμμετοχής σε ζωντανό τηλεπαιχνίδι.

Ο παίκτης ποντάρει στους αριθμούς του τροχού και ο ντήλερ γυρνάει τον εντυπωσιακό Τροχό της Τύχης.

Δημιουργείται έτσι ένα εντελώς καινούργιο είδος παιχνιδιού καζίνο, όπου η διασκέδαση συναντά την τεχνολογία.

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος

Το νέο φρουτάκι της Big Time Gaming έχει τίτλο Who Wants to Be a Μillionaire Mystery Box και είναι βασισμένο στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι.

Τα γραφικά του και τα σύμβολα που διαθέτει παραπέμπουν στο παιχνίδι που όλοι αγάπησαν, αλλά οι ομοιότητες σταματούν εκεί, μιας και ο παίκτης δεν συμμετέχει και πολύ στην δράση.

Casinoweb.gr