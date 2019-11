Ο πρώην Αμερικανός μπασκετμπολίστας θα έχει τον ρόλο του σκάουτερ στην Αμερικάνικη αγορά και θα συνεργάζεται με μεγάλο πρακτορείο εκπροσώπησης παικτών.

Former NBA and EuroLeague guard Alex Acker – a 14-year pro veteran – has retired and is joining Omnia Sports as the agency’s scouting director for the American market, a source told @Sportando.

— Nicola Lupo (@NicolaLupo99) November 26, 2019