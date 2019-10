Έγραψε ιστορία στην Αυστραλία ο ΛαΜέλο Μπολ! (vid)

Στο ματς με τους Μπούλετς είχε 12 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα, ενώ δεν έκανε λάθος.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας στην Αυστραλία νταμπλ-νταμπλ, 5 ασίστ και 0 λάθη στο ντεμπούτο του.

Μάλιστα μας πρόσφερε και τη φάση της βραδιάς, διαλύοντας τον αντίπαλο του με τις σταυρωτές.

Παρόλα αυτά οι Χοκς ηττήθηκαν από τους Μπούλετς

LaMelo Ball on debut

12 points

10 rebounds

5 assists

4 steals

0 turnovers

Ball is the first player in NBL history to have a double-double with five assists and no turnovers on debut@MELOD1P #NBL20 pic.twitter.com/8H5vghFJTI

— NBL (@NBL) October 6, 2019