ΔΕΝ υπάρχει αυτό το σουτ πίσω από το κέντρο! (vid)

Το να σκοράρει κάποιος πίσω από το κέντρο του γηπέδου, δεν είναι κάτι κάτι το... τόσο δύσκολο. Λίγο-πολύ όλοι το έχουμε κάνει. Όμως να ευστοχήσει κάποιος πετώντας την μπάλα πίσω από την πλάτη του, είναι πραγματικά κάτι το σπάνιο.

Ειδικά με τον τρόπο που επιχείρησε ένας νεαρός από το Οντάριο. Άραγε πόσες φορές θα το επιχείρησε μέχρι να δει τη μπάλα να καταλήγει στο καλάθι; Όπως και να έχει το πράγμα, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό!

The half court game has been changed



(via themoroccanmamba/IG) pic.twitter.com/C6t1VCynwC

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 12, 2019