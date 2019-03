Ντιλέινι: «Αν με θες, δείξε μου πως θες να χτίσεις μία αυτοκρατορία» (pics)

«Δουλεύω στην ώρα μου. Αν κάτι δεν είναι σωστό για εμένα και τη ζωή μου δεν το κάνω. Δεν δουλεύω με προθεσμίες και τελεσίγραφα. Εκτός κι αν έχω συμβόλαιο. Όμως, ακόμα και τότε, αν νιώθω έλλειψη σεβασμού, το ακυρώνω. Τα χρήματα δεν μπορούν να με μετακινήσουν, όπως συνήθισαν παλιά και δεν θα αλλάξουν την ηθική μου. Αν θες να με φτιάξεις, να έχεις πλάνο και να είσαι πιστός. Πείσε με πως θες να χτίσεις μία αυτοκρατορία» ανέφερε μεταξύ άλλων σε μήνυμα στο twitter ο Αμερικανός γκαρντ.

Ο Μάλκολμ Ντιλέινι έμεινε ελεύθερος από την ομάδα του στην Κίνα και πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

And I work on my time. If it ain’t right for me and my life I’m not doing it. I don’t do deadlines and ultimatums. Unless I’m under contract and even then if there is a lack of respect you can cancel it. Money don’t move me like it used to and it can’t alter my morals

