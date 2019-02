Πάλι το... μπουμπούνισε από το... σπίτι του ο Ντούσαν Σάκοτα.

Ο παίκτης της ΑΕΚ έκανε ένα βηματάκι προς τα έξω και... εκτέλεσε την Σαν Λορέντζο από πολύ μακριά.

Δείτε την τριποντάρα του

Seems like the 3PT line is too close for Sakota.. #IntercontinentalCup

— FIBA Intercontinental Cup (@FIBAIC) 15 Φεβρουαρίου 2019