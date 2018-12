Απίστευτο κάρφωμα πάνω από παίκτη... 2.13 μέτρων! (vids)

«Δράστης» του φοβερού καρφώματος ήταν ο Κίκι Τάντι, ο οποίος άφησε τους πάντες... άφωνους με το εντυπωσιακό του κάρφωμα κόντρα στον κατά 27 πόντους ψηλότερο Τζαμάριον Σαρπ!

Όπως ήταν αναμενόμενο, το εν λόγω κάρφωμα έγινε viral και εσείς μπορείτε να το δείτε από... διάφορες οπτικές γωνίες!

He threw this down over a 7-footer



(via @tdixonKNE) pic.twitter.com/Q70i4UxtAx — Bleacher Report (@BleacherReport) 12 Δεκεμβρίου 2018