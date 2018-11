Όπως υποστηρίζει το «Sportando», ο 34χρονος Αμερικανός θα υπογράψει συμβόλαιο με τους Shanxi Brave Dragons και θα αποχωρήσει από την ομάδα του Μαυροβουνίου, στην οποία πήγε στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο Μπράουν θα αντικαταστήσει τον πρώην παίκτη της Εφές, Τζος Άνταμς, στην κινέζικη ομάδα.

