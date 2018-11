Άστοχος ο Μήτρου-Λονγκ και ήττα για το Σολτ Λέικ (vid)

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε 33 λεπτά ως βασικός σούτινγκ γκαρντ και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 13 πόντους με 4/8 διποντα, 1/6 τρίποντα και 2/2 βολές.

Παρόλα αυτά είχε πληθωρική παρουσία στο παρκέ καθώς μάζεψε 5 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ, έκανε 3 κλεψίματα, 2 τάπες και υπέπεσε σε 5 λάθη.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του στο βίντεο που ακολουθεί

.@NazzyJML finished the game with 13 points, 5 rebounds, 3 steals and 2 blocks. #2WayPlayer #TeamIsEverything @utahjazz pic.twitter.com/pcIEgXeCTS

— Salt Lake City Stars (@slcstars) 19 Νοεμβρίου 2018