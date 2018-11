Ο θηριώδης παίκτης του Ντιουκ μετράει ήδη στο πρώτο μισό του αγώνα 21 πόντους με 9/9 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Απλά... ασταμάτητος!

THESE ARE FIRST HALF HIGHLIGHTS @ZionW32 has 21 PTS 6 Rebs and 3 AST at the Half

9-10 fg pic.twitter.com/8MiRWqdoBj

— Frankie Vision (@FrankieVision) 11 Νοεμβρίου 2018