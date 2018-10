Σύρραξη σε αγώνα με πρωταγωνιστή τον ΛαΜέλο Μπολ (vid)

Σε μία προσπάθεια η οικογένεια Μπολ να ακουστεί λίγο περισσότερο, έχει δημιουργήσει μία ομάδα επίδειξης με νεαρούς Αμερικάνους που κάνει περιοδεία στην Ευρώπη.

Σε ένα από τα φιλικά ένας Λιθουανός σέντερ έδωσε σφαλιάρα στον ΛαΜέλο Μπολ θέλοντας να τον πικάρει για ένα λάθος που έκανε ο Αμερικανός. Αυτός απάντησε αμέσως με γροθιές και δεν άργησε να γενικευτεί η σύρραξη.

LaMelo Ball doing his best Rick James impersonation with the Lithuanian Charlie Murphy. pic.twitter.com/JYos8uBLnI

— David Astramskas (@redapples) 1 Οκτωβρίου 2018