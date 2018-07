Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την επίσκεψη της αστυνομίας σε γήπεδο μπάσκετ και αυτό διότι δέχθηκε κλήση για σκληρό φάουλ!

Ο ίδιος ο αστυνομικός έλεγε ότι κάτι τέτοιο δεν είχε τύχει ποτέ στην ζωή του.

Λογικά... και ούτε πρόκειται να συμβεί ξανά!

Ayy better version!!

A MOMENT IN PICK UP HISTORY !!! #ballislife #overtime #basketball #stopsnitching pic.twitter.com/rJvja2pMrk

— KING MUMU (@liberiansoul) 17 Ιουλίου 2018