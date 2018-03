Ψηφίστε τον καλύτερο μη Αμερικανό γκαρντ... ever! (poll)

Πόσες και πόσες φορές δεν έχετε ανοίξει με την παρέα σας κουβέντα για τους καλύτερους όλων των εποχών...

Τόσο για το ποδόσφαιρο, όσο και για το μπάσκετ. Διαφωνίες, συγκρίσεις, διλήμματα δίνουν και παίρνουν κάθε φορά που μπαίνουν στο τραπέζι τέτοιες συζητήσεις.

Το gazzetta.gr σας «τσιγκλάει» και σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε τον καλύτερο γκαρντ στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ.

Σίγουρα περνούν από το μυαλό σας περισσότεροι παίκτες από τις επιλογές που σας δίνουμε και σίγουρα στα σχόλιά σας θα βάλετε και άλλα ονόματα που θα θέλατε να δείτε στο poll.

Η επιλογή ήταν αρκετά αυστηρή στους 15 παίκτες και σίγουρα «κόπηκαν» πολλοί από τη λίστα που ενδεχομένως να θεωρούνται αδικημένοι. Απολογούμαστε...

Κάπως έτσι καταλήξαμε στους εξής 15 παίκτες (με αλφαβητική σειρά)

ΣΑΡΟΥΝΑΣ ΓΙΑΣΙΚΕΒΙΤΣΙΟΥΣ

Ομάδες: Λιέτουβος Ρίτας, Ολίμπια Λιουμπλιάνας, Μπαρτσελόνα, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ιντιάνα Πέισερς, Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Παναθηναϊκός, Φενέρμπαχτσε, Ζάλγκιρις Κάουνας.

Ομαδικοί Τίτλοι: Χάλκινο μετάλλιο Eurobasket (2007), Χάλκινο μετάλλιο Ολυμπιακοί Αγώνες (2002), Χρυσό μετάλλιο Eurobasket (2003), Πρωταθλητής EuroLeague (2003, 2004, 2005, 2009), Πρωτάθλημα Σλοβενίας (2000), Πρωταθλητής Ισπανίας (2001, 2003), Κυπελλούχος Ισπανίας (2001, 2003, 2013), Πρωταθλητής Ισραήλ (2004, 2005), Πρωταθλητής Ελλάδας (2008, 2009, 2010), Κυπελλούχος Ελλάδας (2008, 2009, 2012), Πρωταθλητής Τουρκίας (2011), Κυπελλούχος Τουρκίας (2011), Πρωταθλητής Λιθουανίας (2014),

Ατομικοί τίτλοι: MVP Eurobasket 2003, MVP Final 4 EuroLeague (2005), All EuroLeague Team (2004, 2005), Καλύτερος Ευρωπαίος παίκτης (2004, 2005), MVP τελικών Ισπανίας (2003), MVP κυπέλλου Σλοβενίας (2000), MVP πρωταθλήματος Σλοβενίας (2000), MVP πρωταθλήματος Ισραήλ (2005), MVP τελικού κυπέλλου Ελλάδας (2012), All Greek League Team (2009), ΕuroLeague 2001-10 All-Decade Team (2010), EuroLeague Basketball Legend (2015).

Όταν ένας παίκτης έχει στο παλμαρέ του 4 EuroLeagues, Χρυσό σε Eurobasket, xάλκινο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 10 Εθνικά πρωταθλήματα και θητεία στο ΝΒΑ όντας παντού πρωταγωνιστής, σίγουρα δεν θα μπορούσε να λείψει από τη λίστα μας. Ένας πραγματικός θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, οι... ασίστ του οποίου παραμένουν μνημειώδεις και άξιες αναφοράς!

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ

Ομάδες: Άρης, Παναθηναϊκός

Ομαδικοί Τίτλοι: Χρυσό μετάλλιο σε Eurobasket (1987), Ασημένιο μετάλλιο σε Eurobasket (1989), Πρωταθλητής Ελλάδας (1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991), Κυπελλούχος Ελλάδας (1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993)

Ατομικοί τίτλοι: MVP Ελληνικού πρωταθλήματος (1988, 1989, 1990, 1991, 1992), MVP τελικών Ελληνικού πρωταθλήματος (1987, 1988, 1990, 1991), Πρώτος σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα (1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991), Πρώτος σκόρερ στην EuroLeague (1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994), Πρώτος στις ασίστ στην EuroLeague (1994), Πρώτος στις ασίστ στο ελληνικό πρωτάθλημα (1991, 1992, 1993, 1994), Μέλος του ΤΟΡ-50 της Fiba, Μέλος του Naismith Hall Of Fame, Μέλος του FIBA Hall Of Fame, Μέλος του Hall Of Fame στο Seton Hall, Καλύτερος Ευρωπαίος παίκτης (1987).

Απλά... Νίκος Γκάλης! Τέλεια και παύλα! Ο καλύτερος Ευρωπαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών. Μπορεί άλλοι να έχουν περισσότερα παράσημα και πιο πλούσιο βιογραφικό όσον αφορά τους τίτλους και τις διακρίσεις, αλλά... Γκάλης δεν είναι κανείς! Το νέο μέλος στο διάσημο Hall of Fame του παγκόσμιου μπάσκετ!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Ομάδες: Ηρακλής, Παναθηναϊκός

Ομαδικοί Τίτλοι: Χρυσό μετάλλιο σε Eurobasket (2005), Ασημένιο μετάλλιο σε Μουντομπάσκετ (2006), Πρωταθλητής EuroLeague (2007, 2009, 2011), Πρωταθλητής Ελλάδας (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014), Κυπελλούχος Ελλάδας (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016),

Ατομικοί τίτλοι: MVP EuroLeague (2011), MVP Final 4 EuroLeague (2007, 2011), All EuroLeague Team (2007, 2011, 2012, 2013), Καλύτερος αμυντικός EuroLeague (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011), Πρώτος στις ασίστ στην EuroLeague (2011, 2014), EuroLeague Legend, All Eurobasket Team (2005), Πρώτος στις ασίστ στο Eurobasket (2005), MVP στο Ελληνικό Πρωτάθλημα (2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014), MVP στον τελικό κυπέλλου (2009, 2016), Καλύτερος αμυντικός στο ελληνικό πρωτάθλημα (2011), Μέλος καλύτερης πεντάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016), Πρώτος στις ασίστ στο ελληνικό πρωτάθλημα (2006, 2007, 2010, 2011, 2015).

Ο ορισμός του παίκτη «τα κάνω όλα»! Ο Δημήτρης Διαμαντίδης αποτέλεσε τον επί σειρά ετών αρχηγό και φυσικό ηγέτη του Παναθηναϊκού, έχοντας πανηγυρίσει τρεις EuroLeagues στην καριέρα του, ενώ έχει στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική ομάδα στο Βελιγράδι χάρη στο αλήστου μνήμης «βάλτο αγόρι μου» στον ημιτελικό με τη Γαλλία. Όπου Διαμαντίδης, ο ορισμός του παίκτη που ΟΛΟΙ οι προπονητές στον κόσμο θα ήθελαν στην ομάδα τους!

ΣΑΡΟΥΝΑΣ ΜΑΡΤΣΟΥΛΙΟΝΙΣ

Ομάδες: Στατίμπα Βίλνιους, Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Σιάτλ Σουπερσόνικς, Σακραμέντο Κινγκς, Ντένβερ Νάγκετς.

Ομαδικοί Τίτλοι: Χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες (1988), Ασημένιο μετάλλιο σε Eurobasket (1987, 1995), Χάλκινο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες (1992, 1996), Χάλκινο μετάλλιο σε Eurobasket (1989)

Ατομικοί τίτλοι: Καλύτερος Λιθουανός παίκτης (1987, 1989, 1990, 1991), Μέλος των 50 καλύτερων της FIBA, MVP του Eurobasket (1995), Πρώτος σκόρερ του Eurobasket (1995), Μέλος του Naismith Hall Of Fame και Μέλος της FIBA Hall Of Fame.

Βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος της Σοβιετικής Ένωσης από νεαρή ηλικία! Μετά τη διάσπαση έγινε ο ηγέτης της Λιθουανίας όντας και πρωταγωνιστής στο ΝΒΑ, κυρίως με τη φανέλα των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Ένας παίκτης των 12,8 πόντων, των 2,3 ριμπάουντ και των 2,2 ασίστ σε 363 παιχνίδια του ΝΒΑ. Από τους κλασσικούς αριστερόχειρες γκαρντ, ικανός να «εκτελέσει» και να «δημιουργήσει» με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο. Κύριο χαρακτηριστικό του; Το τζαμπ-σουτ από μέση απόσταση ύστερα από ντρίπλα.

ΝΤΕΓΙΑΝ ΜΠΟΝΤΙΡΟΓΚΑ

Ομάδες: Προλετέρ, Ζαντάρ, Στεφανέλ Τριέστε, Στεφανέλ Μιλάνο, Ρεάλ Μαδρίτης, Παναθηναϊκός, Μπαρτσελόνα, Ρόμα.

Ομαδικοί Τίτλοι: Ασημένιο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες (1996), Χρυσό μετάλλιο σε Μουντομπάσκετ (1998, 2002), Χρυσό μετάλλιο σε Eurobasket (1995, 1997, 2001), Χάλκινο μετάλλιο σε Eurobasket (1999), Πρωταθλητής EuroLeague (2000, 2002, 2003), Kυπελλούχος Saporta (1997), Πρωταθλητής Ιταλίας (1996), Κυπελλούχος Ιταλίας (1996), Πρωταθλητής Ελλάδας (1999, 2000, 2001), Πρωταθλητής Ισπανίας (2003, 2004), Κύπελλο Ισπανίας (2004).

Ατομικοί τίτλοι: MVP σε Μουντομπάσκετ (1998), MVP σε Final 4 EuroLeague (2002, 2003), MVP EuroLeague TOP-16 (2002), MVP ισπανικού πρωταθλήματος (1998), MVP ελληνικού πρωταθλήματος (1999), ΜVP σε τελικούς ελληνικού πρωταθλήματος (1999, 2000), MVP τελικών ισπανικού πρωταθλήματος (2004), All EuroLeague Team (2002, 2003, 2004), MVP ισπανικού κυπέλλου (2003), MVP ισπανικού Supercup (2004), Μέλος του TOP-50 της FIBA, EuroLeague All Decade Team 2001-2011, Καλύτερος Αθλητής της Γιουγκοσλαβίας (1998, 2002), Καλύτερος Ευρωπαίος παίκτης (2002).

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα ήταν ένας παίκτης που μπορούσε να αγωνιστεί με την ίδια αποτελεσματικότητα σε τέσσερις θέσεις. Παρά τα 205 εκατοστά του λειτουργούσε άψογα ως πλέι μέικερ και μπορούσε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο όλα τα «μις ματς» που δημιουργούσε ο ίδιος. Ο ορισμός του παίκτη-ηγέτη! Αυτός που ήθελε ΠΑΝΤΑ την μπάλα στα χέρια του όταν «έκαιγε», έτοιμος να πάρει την ομάδα στις πλάτες του. Και το κυριότερο όλων; Σπανίως αστοχούσε...

ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟΣ ΝΑΒΑΡΟ

Ομάδες: Μπαρτσελόνα, Μέμφις Γκρίζλις

Ομαδικοί Τίτλοι: Χρυσό μετάλλιο σε Μουντομπάσκετ (2016), Ασημένιο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2008, 2012), Χάλκινο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2016), Χρυσό μετάλλιο σε Eurobasket (2009, 2011), Ασημένιο μετάλλιο σε Eurobasket (2003, 2007), Χάλκινο μετάλλιο σε Eurobasket (2011, 2017), Πρωταθλητής EuroLeague (2003, 2010),

Ατομικοί τίτλοι: MVP Eurobasket (2011), MVP EuroLeague (2009), MVP Final 4 EuroLeague (2010), All EuroLeague Team (2006, 2007, 2009, 2010, 2011), MVP ισπανικού πρωταθλήματος (2006), MVP τελικών ισπανικού πρωταθλήματος (2009, 2011, 2014), MVP Supercup Ισπανίας (2009, 2010, 2011), Καλύτερος Ευρωπαίος παίκτης (2009, 2010, 2011), EuroLeague Legend, Πρώτος σκόρερ ισπανικού πρωταθλήματος (2007), EuroLeague All Decade Team 2001-2011.

Ο «Λα Μπόμπα» ήταν και παραμένει ο ορισμός του σκόρερ. Του «killer» έξω από τα 6.75 μέτρα. Στα μεσα προς τέλη της περασμένης δεκαετίας ήταν -ίσως και- το νούμερο «1» στην Ευρώπη, ικανός να κάνει «σμπαράλια» οποιαδήποτε άμυνα. Οι εμφανίσεις του στο Eurobasket της Λιθουανίας ήταν... επικές, ενώ την σεζόν 2007-08 πέρασε με επιτυχία από το ΝΒΑ και τους Μέμφις Γκρίζλις έχοντας κατά μέσο όρο 10,9 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ.

ΣΤΙΒ ΝΑΣ

Ομάδες: Φοίνιξ Σανς, Ντάλας Μάβερικς, Λος Άντζελες Λέικερς

Ομαδικοί Τίτλοι: Ασημένιο μετάλλιο στους Παναμερικανικούς Αγώνες (1999), Χάλκινο μετάλλιο στους Παναμερικανικούς Αγώνες (2001).

Ατομικοί τίτλοι: MVP στο ΝΒΑ (2005, 2006), All Star στο ΝΒΑ (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012), Μέλος της καλύτερης πεντάδας στο ΝΒΑ (2005, 2006, 2007), Πρώτος στις ασίστ στο ΝΒΑ (2005, 2006, 2007, 2010, 2011), Φοίνιξ Σανς Ring Of Honour, MVP στους Παναμερικανικούς Αγώνες (1999, 2003)

Όταν κάποιος παίκτης αγωνίζεται στο ΝΒΑ θα έχει λίγες (έως και ελάχιστες κάποιες φορές) ευκαιρίες για να πρωταγωνιστήσει και να διεκδικήσει κάποιο πρωτάθλημα. Ο Στιβ Νας μπορεί να ήταν το πρώτο όνομα, μπορεί να ήταν ηγέτης, μπορεί να πήρε δύο φορές τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη στην regular season, μπορεί να μέτρησε σχεδόν double-double σε 1.217 ματς (!!!) του ΝΒΑ (14,3π., 8,5ασ.) ωστόσο ουδέποτε φόρεσε το πολυπόθητο δαχτυλίδι. Παρόλα αυτά ο Καναδός είναι ένας από τους κορυφαίους ever point guards της λίγκας.

ΠΡΕΝΤΡΑΓΚ ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ

Ομάδες: Παρτίζαν, Βίρτους Μπολόνια, Μαϊάμι Χιτ, Ντάλας Μάβερικς

Ομαδικοί Τίτλοι: Ασημένιο Μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες (1996), Χρυσό Μετάλλιο σε EuroBasket (1989, 1991, 1995, 1997), Χάλκινο μετάλλιο σε Eurobasket (1999), Πρωταθλητής EuroLeague (1992, 1998), Τροπαιούχος Κόρατς (1989), Πρωταθλητής Ιταλίας (1993, 1994, 1995, 1998), Κυπελλούχος Ιταλίας (1999), Κάτοχος ιταλικού Supercup (1997), Πρωταθλητής Γιουγκοσλαβίας (1992), Κυπελλούχος Γιουγκοσλαβίας (1992)

Ατομικοί τίτλοι: MVP σε Final 4 EuroLeague (1992), Πρώτος σκόρερ στην EuroLeague (1995), MVP Ιταλικού Πρωταθλήματος (1998), Παίκτης της Ευρώπης (1998), Μέλος του TOP-50 της FIBA

Ο Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς είχε όλο το «πακέτο» του ηγέτη! Αυτό ήταν κάτι που απέδειξε και με το παραπάνω στα επτά χρόνια που έμεινε στην Βίρτους έχοντας κάνει ενδιάμεσο πέρασμα από το ΝΒΑ και δη σε Μαϊάμι και Ντάλας. Στα 75 ματς που αγωνίστηκε στο καλύτερο πρωτάθλημα είχε 12,8 πόντους και 2,4 ριμπάουντ και αν δεν είχε ταλαιπωρηθεί από τους πάμπολλους τραυματισμούς η καριέρα του θα είχε εκτοξευθεί πολύ περισσότερο.

ΓΚΟΡΑΝ ΝΤΡΑΓΚΙΤΣ

Ομάδες: Ιλιρίγια, Γκεοπλίν Σλόβαν, Μούρθια, Ολίμια Λιουμπλιάνας, Φοίνιξ Σανς, Χιούστον Ρόκετς, Κάχα Λαμποράλ, Μαϊάμι Χιτ.

Ομαδικοί Τίτλοι: Πρωταθλητής Σλοβενίας (2008), Χρυσό μετάλλιο Eurobasket (2017),

Ατομικοί τίτλοι: MVP σε Eurobasket (2017), All Star Game NBA (2018), Πιο Βελτιωμένος παίκτης στο ΝΒΑ (2014).

Μπορεί η legacy του Γκόραν Ντράγκιτς να μην είναι τόσο πλούσια ώστε να βρεθεί στην 15άδα των επιλογών ωστόσο οι εμφανίσεις του στο πρόσφατο Eurobasket όπου αναδείχθηκε MVP και οδήγησε τη Σλοβενία στον... απρόσμενο τίτλο, σε συνδυασμό με την σταθερή και αξιόλογη πορεία του στο ΝΒΑ, του χάρισαν μια θέση στις επιλογές σας Άλλωστε δεν είναι πολλοί οι Ευρωπαίοι γκαρντ που έχουν 647 ματς στο καλύτερο πρωτάθλημα με 13,3 πόντους, 4,8 ασίστ και 2,9 ριμπάουντ!

ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ

Ομάδες: Εθνικός Ελληνορώσων, Αμπελόκηποι, Δάφνη, Πανιώνιος, Ολυμπιακός, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ομαδικοί Τίτλοι: Χρυσό μετάλλιο σε Eurobasket (2005), Ασημένιο μετάλλιο σε Μουντομπάσκετ (2006), Πρωταθλητής EuroLeague (2006, 2008), Πρωταθλητής Ρωσίας (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013), Κυπελλούχος Ρωσίας (2005, 2006, 2007), Κυπελλούχος Ελλάδας (2002, 2010, 2011), Κυπελλούχος Ισραήλ (2012), Πρωταθλητής Αδριατικής Λίγκας (2012), Πρωταθλητής Ισραήλ (2012), Πρωταθλητής VTB League (2013).

Ατομικοί τίτλοι: MVP στην EuroLeague (2007), MVP στο Final 4 της EuroLeague (2006), All EuroLeague Team (2006, 2007), Πρώτος στις ασίστ στην EuroLeague (2007, 2009), EuroLeague All Decade Team 2001-2011, EuroLeague Legend, All FIBA World Cup Team (2006), All Eurobasket Team (2005), Καλύτερος Ευρωπαίος παίκτης (2006), MVP στο ρωσικό πρωτάθλημα (2005, 2006, 2007), MVP στο ρωσικό κύπελλο (2006), Πρώτος στις ασίστ στο ελληνικό πρωτάθλημα (2001, 2002, 2009)

O «Τσάρος» του ελληνικού μπάσκετ «έφτιαξε» το όνομά του στην Μόσχα και δη στην ΤΣΣΚΑ όπου στα μέσα της περασμένης δεκαετίας έκανε... πράγματα και θαύματα και θεωρούνταν -δικαίως- ως το καλύτερο point guard στην Γηραιά Ήπειρο. Με δύο EuroLeagues στο παλμαρέ και με τεράστια επίδραση στο παιχνίδι της πετυχημένης ΤΣΣΚΑ σε αυτό το διάστημα έφτασε στο σημείο να γίνει και EuroLeague Legend. Φυσικά το αποκορύφωμα της καριέρας του δεν ήταν άλλο από τα δύο back to back μετάλλια με την Εθνική ομάδα σε Eurobasket και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

ΤΟΝΙ ΠΑΡΚΕΡ

Ομάδες: Ρασίνγκ Παρί, Βιλερμπάν, Σαν Αντόνιο Σπερς

Ομαδικοί Τίτλοι: Πρωταθλητής ΝΒΑ (2003, 2005, 2007, 2014), Χρυσό μετάλλιο σε Eurobasket (2013), Ασημένιο μετάλλιο σε Eurobasket (2011), Χάλκινο μετάλλιο σε Eurobasket (2005, 2015).

Ατομικοί τίτλοι: MVP στους τελικούς του ΝΒΑ (2007), All Star στο ΝΒΑ (2006, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014), MVP σε Eurobasket (2013), Πρώτος σκόρερ σε Eurobasket (2011, 2013), Καλύτερος Ευρωπαίος παίκτης (2013, 2014).

Αναμφίβολα πρόκειται για έναν από τους πιο πετυχημένους Ευρωπαίους παίκτες που έχουν αγωνιστεί ποτέ στο ΝΒΑ. Οι Σπερς επέλεξαν τον Τόνι Πάρκερ μόλις στο νούμερο 28 του draft το 2001 και φυσικά δεν ήξεραν ότι είχαν πέσει πάνω σε... φλέβα χρυσού. Έμελλε να μείνει για... πάντα στο Τέξας, να αγωνιστεί σε 1.190 (μέχρι σήμερα) παιχνίδια στο ΝΒΑ έχοντας 15,9 πόντους, 5,7 ασίστ, 2,8 ριμπάουντ και να αποτελεί από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας στην κατάκτηση των τεσσάρων πρωταθλημάτων. Εκείνος έκανε το... καθήκον του και με την εθνική Γαλλίας την οποία και οδήγησε στο Eurobasket του 2013!

ΝΤΡΑΖΕΝ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

Ομάδες: Σιμπένκα, Τσιμπόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Πόρτλαντ Τρέιλμπλεϊζερς, Νιου Τζέρσεϊ Νετς

Ομαδικοί Τίτλοι: Ασημένιο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες (1988, 1992), Χάλκινο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες (1984), Χρυσό μετάλλιο σε Μουντομπάσκετ (1990), Χάλκινο μετάλλιο σε Μουντομπάσκετ (1986), Χρυσό μετάλλιο σε Eurobasket (1989), Χάλκινο μετάλλιο σε Eurobasket (1987), Πρωταθλητής EuroLeague (1985, 1986), Κυπελλούχος Σαπόρτα (1987, 1989), Πρωταθλητής Γιουγκοσλαβίας (1985, 1986), Κυπελλούχος Γιουγκοσλαβίας (1985, 1986, 1988), Πρωταθλητής Ισπανίας (1989), Κυπελλούχος Ισπανίας (1989),

Ατομικοί τίτλοι: MVP σε Μουντομπάσκετ (1986), MVP σε Eurobasket (1989), Καλύτερος Ευρωπαίος παίκτης (1986, 1989, 1992, 1993), Καλύτερος αθλητής της Γιουγκοσλαβίας (1985), Μέλος του TOP-50 της FIBA, Πρώτος σκόρερ του ισπανικού πρωταθλήματος (1989)

Ο επονομαζόμενος «Μότσαρτ» ή «γιος του διαβόλου» παραμένει «ζωντανός» στις μνήμες όλων των μπασκετόφιλων του κόσμου. Ο παίκτης που... λάτρευαν να μισούν. Εκείνος που μπορούσε να «καθαρίσει» μόνος του ένα παιχνίδι. Μαζί με τον Νίκο Γκάλη θεωρούνται οι καλύτεροι γκαρντ στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ και σίγουρα είχε πολλά να δείξει ακόμα από το πλούσιο και αστείρευτο ταλέντο του. Όμως, η μοίρα είχε αποφασίσει διαφορετικά για εκείνον τον Ιούνιο του '93... Παρόλα αυτά κέρδισε (σχεδόν) τα πάντα στην καριέρα του, ενώ παραμένει ένας θρύλος των Νιου Τζέρσεϊ Νετς στο ΝΒΑ!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ

Ομάδες: Λάρισα, Μαρούσι, Παναθηναϊκός, Χιούστον Ρόκετς, Ολυμπιακός

Ομαδικοί Τίτλοι: Χρυσό μετάλλιο σε Eurobasket (2005), Ασημένιο μετάλλιο σε Μουντομπάσκετ (2006), Χάλκινο μετάλλιο σε Eurobasket (2009), Πρωταθλητής EuroLeague (2009, 2012, 2013), Πρωταθλητής Ελλάδας (2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016), Κυπελλούχος Ελλάδας (2006, 2008, 2009, 2011).

Ατομικοί τίτλοι: MVP EuroLeague (2013), MVP σε Final 4 EuroLeague (2009, 2012, 2013), All EuroLeague Team (2012, 2013, 2015), All Eurobasket Team (2009), MVP στο Διηπειρωτικό (2013), MVP στο Διηπειρωτικό Κύπελλο (2013), Καλύτερος Ευρωπαίος παίκτης (2012, 2013), MVP στο Ελληνικό Πρωτάθλημα (2009, 2012, 2016), MVP στους τελικούς του Πρωταθλήματος (2012, 2015, 2016), Μέλος καλύτερης πεντάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017), Πρώτος στις ασίστ στο ελληνικό πρωτάθλημα (2005, 2008, 2012, 2013, 2015), Πιο Βελτιωμένος παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα (2004).

Από τους τελευταίους της χρυσής φουρνιάς του 2005! Ο Βασίλης Σπανούλης αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους καλύτερους παίκτες σε όλη την Ευρώπη, έτοιμο να πάρει τη μπάλα στα χέρια του στα κρίσιμα σημεία και να επιχειρήσει το τελευταίο σουτ. Όλοι τον αποκαλούν «θρύλο» και «γεννημένο νικητή», κάτι που έχει αποδείξει πολλάκις κατα τη διάρκεια της καριέρας του. Μπορεί το πέρασμά του από το ΝΒΑ να μην ήταν εκείνος που και ο ίδιος θα ήθελε και θα περίμενε, αλλά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι ένας από τους τελευταίους μεγάλους... ηγέτες.

ΜΑΝΟΥ ΤΖΙΝΟΜΠΙΛΙ

Ομάδες: Αντίνο, Εστουντιάντες, Ρέτζιο Καλάμπρια, Βίρτους Μπολόνια, Σαν Αντόνιο Σπερς

Ομαδικοί Τίτλοι: Πρωταθλητής ΝΒΑ (2003, 2005, 2007, 2014), Χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2004), Χάλκινο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2008), Ασημένιο μετάλλιο σε Μουντομπάσκετ (2002), Χρυσό μετάλλιο σε Παναμερικανικούς Αγωνες (2001, 2011), Ασημένιο μετάλλιο σε Παναμερικανικούς Αγώνες (2003), Πρωταθλητής EuroLeague (2001), Πρωταθλητής Ιταλίας (2001),

Ατομικοί τίτλοι: All Star Game στο ΝΒΑ (2005, 2011), Καλύτερος 6ος παίκτης στο ΝΒΑ (2008), MVP τελικών στην EuroLeague (2001), All EuroLeague Team (2002), MVP Ιταλικού πρωταθλήματος (2001, 2002), MVP ιταλικού κυπέλλου (2002), MVP Παναμερικανικών Αγώνων (2001), Πιο βελτιωμένος παίκτης στο πρωτάθλημα Αργεντινής (1998)

Αν στην περίπτωση του Τόνι Πάρκερ οι Σπερς χτύπησαν «φλέβα χρυσού» τότε στην περίπτωση του Μάνου Τζινόμπιλι ο σκάουτερ που τον πρότεινε θα πρέπει να τρώει ακόμα με ολόχρυσα κουτάλια. Ο Αργεντίνος επιλέχθηκε στο... τέλος του β' γύρου του draft και όχι μόνο δικαίωσε τους πάντες, αλλά ήταν και βασικότατο μέλος των τεσσάρων πρωταθλημάτων. Η σταθερή αξία του Σαν Αντόνιο μετράει περισσότερα από 1.000 ματς στο ΝΒΑ με 13,3 πόντους, 3,8 ασίστ και 3,5 ριμπάουντ, ενώ ήταν και ο φυσικός ηγέτης της Εθνικής Αργεντινής που στέφθηκε χρυσή Ολυμπιονίκης στην Αθήνα!

ΣΑΣΑ ΤΖΟΡΤΖΕΒΙΤΣ

Ομάδες: Παρτίζαν, Ολίμπια Μιλάνο, Φορτιτούντο Μπολόνια, Πόρτλαντ Τρέιλμπλεϊζερς, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Σκαβολίνι Πέζαρο.

Ομαδικοί Τίτλοι: Ασημένιο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες (1996), Χρυσό μετάλλιο σε Μουντομπάσκετ (1998), Χρυσό μετάλλιο σε Eurobasket (1991, 1995, 1997), Χάλκινο μετάλλιο σε Eurobasket (1987), Πρωταθλητής EuroLeague (1992), Τροπαιούχος Κόρατς (1989, 1993, 1999), Πρωταθλητής Γιουγκοσλαβίας (1987, 1992), Πρωταθλητής Ισπανίας (1997, 1999, 2000),

Ατομικοί τίτλοι: MVP σε Eurobasket (1997), Καλύτερος αθλητής της Γιουγκοσλαβίας (1995)