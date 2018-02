Αποσύρθηκε με τρίποντο ο Μάρμπουρι! (vid)

Στο ΝΒΑ είχε πάντα προβλήματα. Όλο και κάτι προέκυπτε που δεν τον άφηνε να ζήσει το όνειρο. Στην Κίνα, ο Στεφόν Μάρμπουρι έζησε τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του. Έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα με τους Beijing Ducks ενώ η ομάδα έφτιαξε και ένα άγαλμα του 40άχρονου σήμερα Αμερικανού, τοποθετώντας το στην είσοδο του γηπέδου. Αυτό που είχε να πει ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Yahoo!Sports ήταν πως «έχω ως στόχο να μείνω στην Κίνα για το υπόλοιπο της ζωής μου. Με σέβονται αρκετά, για να μου δώσουν αυτήν την ευκαιρία». Η regular season στην κινέζικη λίγκα ολοκληρώθηκε και ο άλλοτε ΝΒΑer έβαλε τους τίτλους τέλους στην καριέρα του έπειτα από 22 χρόνια σκοράροντας ένα τρίποντο στη νίκη των Beijing Fly Dragons επί των Jiangsu Tongxi.

No. 3 Stephon Marbury ends his basketball journey with a 3. And a win. pic.twitter.com/dIScfEZJBN

— LI Shuangfu (@LiShuangfu) 11 Φεβρουαρίου 2018