Επιμένουν για τον Μάικ Τζέιμς οι Κινέζοι

Ο Μάικ Τζέιμς παραμένει χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από τους Φοίνιξ Σανς ενώ πρόσφατο δημοσίευμα των New York Times αποκάλυψε πως ο 27άχρονος Αμερικανός γκαρντ έχει στα χέρια του μια πλουσιοπάροχη πρόταση από τους Guangdong Southern Tigers. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Αμερικανός πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού δέχτηκε προσφορά ύψους 200.000 δολαρίων τον μήνα ενώ η περίπτωσή του παραμένει ψηλά στη λίστα των Κινέζων που προσανατολίζονται να αποδεσμεύσουν τον Έντουιν Τζάκσον, προσφέροντας μια θέση στο ρόστερ τους στον Τζέιμς.

Guangdong Southern Tigers are planning to part ways with Edwin Jackson.

The replacement likely to be former Suns guard Mike James who is free agent after being waived by Phoenix

— Sportando (@Sportando) 5 Ιανουαρίου 2018