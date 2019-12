Ο Μεσίνα επέστρεψε στη Ρωσία για τον αγώνα της Αρμάνι Μιλάνο με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και παρέλαβε το βραβείο του.

Ο Ιταλός προπονητής δυο πρωταθλήματα στη VTB League (2013, '14) πριν αποχωρήσει για το ΝΒΑ και τους Σπερς.

Ettore Messina got his VTB League Hall of Fame reward!

Former @cskabasket Head Coach was inducted into the VTB League Hall of Fame last season. pic.twitter.com/vzwbkYXcDW

— VTB United League (@VTBUL) December 26, 2019