Οι Έλληνες της... Ρωσίας! (pics & vids)

Μετά από τέσσερα χρόνια στο Περιστέρι κι άλλα οκτώ στον Ολυμπιακό, ήρθε η ώρα για τον Βαγγέλη Μάντζαρη να δοκιμαστεί στο εξωτερικό.

Ο 29χρονος γκαρντ ανακοινώθηκε επίσημα από την Ούνικς Καζάν και θα φορέσει την φανέλα της για τα επόμενα δύο χρόνια (1+1), ακούγοντας τις οδηγίες του Δημήτρη Πρίφτη. Μαζί με τον Έλληνα κόουτς θα πάρουν μέρος στο EuroCup και θα προσπαθήσουν να «βγάλουν» την ρωσική ομάδα στην Euroleague.

Επίσης, ο Κώστας Κουφός αποφάσισε να αφήσει το ΝΒΑ μετά από 11 χρόνια και να μετρήσει τις δυνάμεις του στην Euroleague με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, στην οποία υπέγραψε διετές συμβόλαιο.

Με αφορμή την μετακίνησή των δύο παικτών στη Ρωσία, το gazzetta.gr παρουσιάζει τους Έλληνες παίκτες και προπονητές που είτε είχαν βρεθεί σε ομάδες της Ρωσίας, είτε είναι ακόμα εκεί.

Kostas Koufos to make his debut in Europe with CSKA

Center @kostakoufos (30 y.o., 213 cm) signed 2-year contract with our club.

The contract has the options for both club and the player (only in case of NBA offer) after the first year. pic.twitter.com/jdFyAilpxN

— CSKA Moscow (@cskabasket) July 19, 2019