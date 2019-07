Ο Σεργκέι Μόνια θα συμπληρώσει τουλάχιστον μία δεκαετία στη Χίμκι.

Η ρωσική ομάδα ανακοίνωσε την ανανέωση τη συνεργασίας μαζί του κι έτσι θα βοηθήσει την προσπάθεια του Ρίμας Κουρτινάιτις τόσο στην VTB όσο και στην Euroleague.

Капитан остается дома. Этот сезона станет 10-м в составе «Химок» для кэпа! / Sergey Monia stays at Khimki for one more year! pic.twitter.com/bMfW28t4ih

— BC Khimki (@Khimkibasket) July 4, 2019