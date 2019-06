Ούνικς: Παρελθόν ο Εντούρ (pic)

Ο 27χρονος φόργουορντ δεν θα συνεχίσει στην ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα η αποχώρησή του.

Ο Εντούρ πέρασε δύο χρόνια στην Ούνικς, το συμβόλαιό του έληξε και αποφασίστηκε να μην ανανεωθεί.

Ο Σενεγαλέςζος παίκτης είχε φέτος κατά μέσο όρο 10.1 πόντους και 4.6 ριμπάουντ σε 40 ματς.

Maurice Ndour @toohotfidem_ leaves BC UNICS due to the expiration of the contract. We thank him for the incredible game and wish all the best in the future career. pic.twitter.com/Vjz7VQYhEW

— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) 20 Ιουνίου 2019