Μπορεί να μαγεύει στο μπάσκετ, αλλά θα μπορούσε να δοκιμάσει την τύχη του στο ποδόσφαιρο ο Ντε Κολό.

Ο Γάλλος με ένα τρομερό τάκλιν έκοψε τον αιφνιδιασμό της Χίμκι και στο video έκαναν τη σύγκριση με τον Ζεράρ Πικέ.

Δείτε τι έκανε ο σταρ της ΤΣΣΚΑ

Это желтая карточка или @NandoDeColo чисто выбил мяч?

It's yellow card or good tackle by Nando De Colo? pic.twitter.com/1pPQSFyFrX

— VTB United League (@VTBUL) 7 Ιουνίου 2019