Το κόψιμο του Χάινς που χάρισε τη νίκη στην ΤΣΣΚΑ (vid)

Με το σκορ στο 83-81, η Ζενίτ είχε την τελευταία επίθεση.

Ο Γκαλ Μέκελ έπαιξε «ένας εναντίον ενός», αλλά ο Κάιλ Χάινς είναι ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς της Ευρώπης.

Ο «Sir» με ένα εντυπωσιακό κόψιμο έκοψε τον Ισραηλινό γκαρντ και χάρισε τη νίκη στην ΤΣΣΚΑ.

Кайл Хайнс БЛОКИРУЕТ Галя Мекеля и приносит @cskabasket вторую победу в серии с @zenitbasket @SirHines BLOCKS Gal Mekel at the last seconds of Game 2 & gives a victory to CSKA pic.twitter.com/LneeAPPtTG

— VTB United League (@VTBUL) 25 Μαΐου 2019