Τον προηγούμενο Αύγουστο και στα 33 του χρόνια, ο Ρώσος σέντερ γνωστοποίησε την απόφασή του να σταματήσει το μπάσκετ.

Άντεξε, όμως, μόνο μερικούς μήνες μακριά από την πορτοκαλί μπάλα και πλέον επιστρέφει στα παρκέ, φορώντας ξανά την φανέλα της Χίμκι, μετά την τριετία 2015-18.

Η ρώσικη ομάδα ανακοίνωσε την απόκτησή του μέχρι το τέλος της σεζόν, με τον Σοκόλοφ να βοηθά την ομάδα του μόνο στο πρωτάθλημα της VTB.

Дмитрий Соколов возвращается в «Химки»! / Sokol returns to Khimki on the deal till the end of the season pic.twitter.com/QUoXFz61aX

