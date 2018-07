Το «ύστατο χαίρε» της Χίμκι στον Χάνεϊκατ (pic)

Ο ατζέντης του Αμερικανού μίλησε με τους ανθρώπους της Χίμκι και τους επιβεβαίωσε το θάνατο του πελάτη του.

Η ρωσική ομάδα με επίσημη ανακοίνωση τον αποχαιρέτησε... «Ο Τάιλερ Χάνεϊκατ απεβίωσε... Ο ατζέντης του, Άαρον Μιντζ επιβεβαίωσε το θάνατό του. Η Χίμκι εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Τάιλερ και του ευχόμαστε να αναπαυθεί εν ειρήνη...».

Tyler Honeycutt passed away...

Player's agent, mr. Aaron Mintz, confirmed the death of Honeycutt@Khimkibasket expresses its deepest condolences to Tyler's family and friends

Rest in peace, Tyler... pic.twitter.com/y0SELMlgNN

— BC Khimki (@Khimkibasket) 7 Ιουλίου 2018