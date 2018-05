Ο Κότι Κλαρκ MVP Απριλίου στην VTB League (pic)

Ο Αμερικανός ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε τον προηγούμενο μήνα στην VTB League και με τις επιδόσεις του κατάφερε να βοηθήσει τη Σάρατοφ να σημειώσει τέσσερις νίκες σε πέντε παιχνίδια.

Συγκεκριμένα μέτρησε 26,4 πόντους κατά μέσο όρο έχοντας 58% στα σουτ εντός παιδιάς, 59% στα τρίποντα, 9,6 ριμπάουντ και 3 ασίστ!

Coty @CTC_4 named Alrosa MVP of the Month!

He averaged 26.4 PTS (58% FG, 59% 3PT), 9.6 REB and 3.0 AST in April. @AvtodorSaratov went 4-1 during the Month. pic.twitter.com/BMpDyqYznI

— VTB United League (@VTBUL) 2 Μαΐου 2018