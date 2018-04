Η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης νίκησε την Λοκομοτίβ Κουμπάν πριν αυτή παίξει στον τελικό του Eurocup με 79-78. Το ντέρμπι της VTB ήταν απόλυτα ισορροπημένο με μία βολή του Τρέβορ Λέισι 7'' πριν τη λήξη να κάνει το 77-78.

Στο χρόνο που έμενε ο Σεργκέι Καράσεφ αστόχησε, αλλά σε νεκρό χρόνο ο Ντρου Γκόρντον με φόλοου χάρισε τη νίκη στη Ζενίτ.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 41-41, 59-66, 79-78

Η κατάταξη: ΤΣΣΚΑ Μόσχας 18-2, Ούνικς Καζάν 16-2, Λοκομοτίβ Κουμπάν 13-6, Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης 13-5, Χίμκι 10-9, Άβτοντορ 9-9, Πάρμα 7-12, Ρίγα 7-12, Νίζνι 7-11, Τσμόκι Μινσκ 6-12, Αστανά 6-13, Κάλεβ 6-14, Ένισεϊ 3-14.

— VTB United League (@VTBUL) 7 Απριλίου 2018