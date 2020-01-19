All Star Game Τουρκίας: Πολυτιμότερος παίκτης ο Γκούντγουιν (vids)

Η κόκκινη ομάδα όπου αρχηγός ήταν ο Σέιν Λάρκιν επικράτησε με 144-126 της λευκής ομάδα όπου αρχηγός ήταν ο Νάντο Ντε Κολό.

Ο Άρτσι Γκούντγουιν ήταν ο καλύτερος παίκτης του παρκέ και εκείνος που πήρε το βραβείο του πολυτιμότερους παίκτης καθώς σημείωσε 33 πόντους, έχοντας επίσης 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ο Ζακ Όγκουστ πρόσθεσε άλλους 21 πόντους για τους νικητές, ενώ οι Τέρι και Μπιρσέν είχαν από 18 και 16 πόντους αντίστοιχα.

Για την λευκή ομάδα, ο Κρόφορντ πέτυχε 23 πόντους, ενώ οι Νάντο Ντε Κολό και Μ'Μπαγιέ είχαν από 22 και 19 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 29-39, 76-68, 105-95, 144-126

Karşılaşmanın MVP'si Archie Goodwin oldu pic.twitter.com/52AzDI6NbT

Smaç yarışmasında beklenin altında bir performans sergileyen @bandirmabk 'lı Emanuel Terry, All-Star maçını harika bi smaçla noktala

All-Star maçının içinde minik bir smaç yarışması düzenlenmeye başlandı

Zach Auguste'un iki harika smacının birinde asist Chris Jones'tan çok estetik bir şekilde.

İkiliye cevap M'Baye'den geldi. pic.twitter.com/LMLxLIB1WX

— Tivibu Spor (@tivibuspor) January 19, 2020