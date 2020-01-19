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All Star Game Τουρκίας: Πολυτιμότερος παίκτης ο Γκούντγουιν (vids)

All Star Game Τουρκίας: Πολυτιμότερος παίκτης ο Γκούντγουιν (vids)

All Star Game Τουρκίας: Πολυτιμότερος παίκτης ο Γκούντγουιν (vids)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο All Star Game στην Τουρκία με τον Άρτσι Γκούντγουιν να κάνει αισθητή την παρουσία του και να κερδίζει και τον τίτλο του MVP! 

Η κόκκινη ομάδα όπου αρχηγός ήταν ο Σέιν Λάρκιν επικράτησε με 144-126 της λευκής ομάδα όπου αρχηγός ήταν ο Νάντο Ντε Κολό

Ο Άρτσι Γκούντγουιν ήταν ο καλύτερος παίκτης του παρκέ και εκείνος που πήρε το βραβείο του πολυτιμότερους παίκτης καθώς σημείωσε 33 πόντους, έχοντας επίσης 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ο Ζακ Όγκουστ πρόσθεσε άλλους 21 πόντους για τους νικητές, ενώ οι Τέρι και Μπιρσέν είχαν από 18 και 16 πόντους αντίστοιχα. 

Για την λευκή ομάδα, ο Κρόφορντ πέτυχε 23 πόντους, ενώ οι Νάντο Ντε Κολό και Μ'Μπαγιέ είχαν από 22 και 19 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 29-39, 76-68, 105-95, 144-126

 

 

 

 

 

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