Οι άνθρωποι της τουρκικής ομάδας δεν ήταν ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα στην αρχή της σεζόν (0-6), και ολοκλήρωσαν την συνεργασία τους με τον Έλληνα κόουτς.

Η Μπαχτσεσεχίρ ευχαρίστησε τον Δέδα για την προσφορά του και ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του, ο οποίος είναι ο Ζαφέρ Ακτάς.

Her şey için teşekkürler Stefanos Dedas

Thank you for everything @StefanosDedas pic.twitter.com/Gbcwj05hXb

— BahcesehirBasketbol (@BKBasketbol) November 6, 2019