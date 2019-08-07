Ο ελληνικής καταγωγής φόργουορντ/σέντερ ανανέωσε επίσημα την συνεργασία του με την «Γαλατά», όπως ανακοίνωσε η τούρκικη ομάδα.
Οι άνθρωποι της Γαλατάσαραϊ επιθυμούσαν την παραμονή του 26χρονου παίκτη, ενώ διατήρησαν στο ρόστερ τους και τους Άαρον Χάρισον και Τάι Ουέμπστερ.
Ο Όγκουστ, που την σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο 12.8 πόντους και 8.2 ριμπάουντ σε 44 ματς συνολικά, ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το τέλος της σεζόν 2019-20.
Zach Auguste yeniden Galatasaray Doğa Sigorta'da!
Birleşik Amerikalı pivotumuz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık.
https://t.co/gFAytr0rwS#FightAsOne @ZachEliAuguste pic.twitter.com/sUFxHsRHpq
— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) August 7, 2019
Aaron Harrison yeniden Galatasaray Doğa Sigorta'da!
Birleşik Amerikalı guard'ımız ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladık.
https://t.co/y09NJAMPNu#FightAsOne @AaronICE2 pic.twitter.com/Yc5WDQlrwH
— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) August 7, 2019
Tai Webster yeniden Galatasaray Doğa Sigorta'da!
Yeni Zelandalı guard'ımız ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladık.
https://t.co/9edRFVYvTR#FightAsOne @Tjawtherula pic.twitter.com/vr7HehGT9m
— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) August 7, 2019