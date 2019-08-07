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Όγκουστ: Έμεινε στην Γαλατάσαραϊ (pics)

ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΡΙΣΟΝ ΚΑΙ ΟΥΕΜΠΣΤΕΡ

Όγκουστ: Έμεινε στην Γαλατάσαραϊ (pics)

Όγκουστ: Έμεινε στην Γαλατάσαραϊ (pics)

Για δεύτερη σερί σεζόν θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Γαλατάσαραϊ και το EuroCup ο Ζακ Όγκουστ.  

Ο ελληνικής καταγωγής φόργουορντ/σέντερ ανανέωσε επίσημα την συνεργασία του με την «Γαλατά», όπως ανακοίνωσε η τούρκικη ομάδα.

Οι άνθρωποι της Γαλατάσαραϊ επιθυμούσαν την παραμονή του 26χρονου παίκτη, ενώ διατήρησαν στο ρόστερ τους και τους Άαρον Χάρισον και Τάι Ουέμπστερ.

Ο Όγκουστ, που την σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο 12.8 πόντους και 8.2 ριμπάουντ σε 44 ματς συνολικά, ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το τέλος της σεζόν 2019-20.

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