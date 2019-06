Σλούκας: «Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα...» (pic)

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ηττήθηκε από την Εφές στον έβδομο τελικό Τουρκίας και έχασε την ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο για τέταρτη σερί χρονιά.

Ο διεθνής γκαρντ, που αγωνίστηκε στη σειρά των τελικών έχοντας χάσει τον πατέρα του, έγραψε στα social media: «Ένα από τα πιο σκληρά φινάλε στη σεζόν! Δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα, αν η ομάδα ήταν πλήρης ή είχε λιγότερους τραυματισμούς. Ωστόσο, είμαι περήφανος για αυτούς που συνέχιζαν να παλεύουν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και για τον τρόπο που παλέψαμε όλη στη σειρά των τελικών».

One of my toughest endings to a season! Can't stop thinking how different things would be if the team was full or with less injuries. Yet, I'm proud for those who kept fighting till the last second and the way we all fought through these final series! #enbuyukfener pic.twitter.com/h8fPzXrnn2

— Kostas Sloukas (@kos_slou) 22 Ιουνίου 2019