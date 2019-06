Ελεύθερος ο Μάικλ Έρικ (pic)

Ο 31χρονος σέντερ μέτρησε φέτος 11.1 πόντους με 54% στο δίποντο και 5 ριμπάουντ μ.ό. σε 29 συμμετοχές στην EuroLeague με την Νταρουσάφακα.

«Ευχαριστώ Νταρουσάφακα για την ευκαιρία που μου έδωσες να εκπροσωπήσω τον οργανισμό, την κοινότητα και την πόλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελπίζω οι δρόμοι μας να ανταμώσουν ξανά στο μέλλον...» ήταν το μήνυμά του στα social media.

Thank you @dackabasket for taking a chance on me to represent your organization, community and city in some european basketball stages! Hope we cross paths again. Thank you … https://t.co/YqtmNMQ9VV

— Micheal Eric (@MEasy_50) 18 Ιουνίου 2019