Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ μέτρησε 18 πόντους με 2/4 βολές, 5/6 δίποντα και 2/7 τρίποντα, 13 ριμπάουντ (8-5), 3 ασίστ, 2 λάθη και 1 κόψιμο στα 32:51 που έμεινε στο παρκέ. Από την άλλη πλευρά, ο Ζακ Όγκουστ είχε 12 πόντους με 0/4 βολές, 6/12 δίποντα, 12 ριμπάουντ (8-4), 1 λάθος και 2 κλεψίματα σε 23:09 συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 46-39, 61-60, 87-81.

Κατάταξη: Φενέρμπαχτσε 10-1, Τόφας 8-5, Τουρκ Τέλεκομ 9-3, Αναντολού Εφές 8-3, Γαλατάσαραϊ 7-5, Μπεσίκτας 7-5, Μπακχετσεχίρ 6-6, Καρσίγιακα 5-7, Μπουγιουκτσεκμετσέ 5-7, Νταρουσάφακα 5-6, Αφιόν 4-8, Γκαζιαντέπ 5-6, Σακάρια 4-7, Ιστανμπούλ 2-9, Μπάνβιτ 2-9.

