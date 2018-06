Οι ημιτελικοί στη Liga Endesa ανάμεσα στην Μπασκόνια και την Μπαρτσελόνα βρίσκονται σε εξέλιξη, ισπανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία των Καταλανών με τον Μπραντ Ουαναμέικερ ωστόσο η σύντροφος του Αμερικανού της Φενέρμπαχτσε διέψευσε τη φημολογία, εξηγώντας πως «ο Μπραντ δεν έχει υπογράψει πουθενά για τη νέα σεζόν. Σταματήστε τα ψέματα»!

Brad has NOT signed ANYWHERE for next season. Stop the lies.

— Shell Wanamaker (@mizzshellzz) 8 Ιουνίου 2018