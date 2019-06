Ενθουσιάστηκε ο Τζινόμπιλι με τον Καμπάτσο (pic)

Ο Αργεντινός γκαρντ στέφθηκε πρωταθλητής Ισπανίας με την Ρεάλ Μαδρίτης και αναδείχθηκε MVP των τελικών.

Ο πρώην συμπαίκτης του στην εθνική ομάδα έμαθε τα ευχάριστα κι έγραψε ένα ενθουσιώδες tweet, λέγοντας: «Συγχαρητήρια στον Καμπάτσο ξανά! Αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα και το βραβείο του MVP, που το άξιζε» κι έβαλε το hashtag «μικρός γίγαντας».

Congrats to @FacuCampazzo again!! This time for the championship and his well deserved MVP of the Finals! #LittleGiant.

Felicitaciones otra vez Facuuuuuu! Una bestia! Campeón y MVP de las Finales ACB. Gigante. https://t.co/HKFAZ2D6G4

— Manu Ginobili (@manuginobili) 22 Ιουνίου 2019