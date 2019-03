«Έκραξαν» τον Σίνγκλετον που πανηγύρισε τα γκολ του Κριστιάνο! (pics)

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Γιουβέντους πέτυχε χατ-τριτ στην αναμέτρηση με την Ατλέτικο Μαδρίτης, δείχνοντας στους «μπιανκονέρι» τον δρόμο της πρόκρισης στα προημιτελικά του Champions League.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Τορίνο, ο Κρις Σίνγκλετον πανηγύρισε διαδικτυακά τα γκολ του Ρονάλντο και οπαδοί της Μπαρτσελόνα δεν του... συγχώρησαν ότι αποθέωσε τον πρώην άσο της Ρεάλ Μαδρίτης!

«Κλείσε την πόρτα όταν φύγεις αυτό το καλοκαίρι, παρακαλώ»

«Έκανες κάποιο tweet έπειτα από τις back2back νίκες της Μπαρτσελόνα στο Clasico; Έχεις το δικαίωμα να υποστηρίζεις τις απόψεις σου. Αν προτιμάς τη Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπαρτσελόνα, ξεκαθάρισε το».

Close the door when you leave this summer, please. https://t.co/VDDjV5ENKC

Did u tweet anything about Barça after their recent back-to-back win in el clásico?

You have the right to air your opinions. If you prefer Real Madrid to Barça might as well make a clean breast of it.

Am I right to say that admire Ronaldo more than Messi? It's not a crime

— Cracker Jaker (@Cracker_Jaker) 13 Μαρτίου 2019