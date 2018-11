«Έχασε» τον πατέρα του ο Ναβάρο, αναβάλλει την απόσυρση του Νο.11 η Μπαρτσελόνα (pic)

Ο «La Bomba» θα ήταν το τιμώμενο πρόσωπο πριν την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Ρεάλ (25/11), ωστόσο λόγω πένθους, οι Καταλανοί ενημέρωσαν πως η γιορτή τους αναβάλλεται.

Κι αυτό, διότι ο Ναβάρο και οι οικείοι του έχουν «βυθιστεί» στο πένθος, αφού ο πατέρας του έφυγε από την ζωή το πρωί της Κυριακής (25/11).

Την είδηση έκανε γνωστή η Μπαρτσελόνα, η οποία τόνισε πως αναβάλλει την απόσυρση του Νο.11 προς τιμήν του, η οποία ήταν προγραμματισμένη πριν την έναρξη του ντέρμπι με τους Μαδριλένους.

Due to a family bereavement, the event to retire Juan Carlos Navarro's shirt has been postponed until a later date.@FCBbasket send our deepest condolences to Juan Carlos and his family for the loss of his father. RIP.

— Barça Basket (@FCBbasket) 25 Νοεμβρίου 2018