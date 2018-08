Οδεύει στην Μάλαγα ο Ρίτσαρντ Χάουελ (pic)

Ο 27χρονος φόργουορντ/σέντερ αποτέλεσε παρελθόν από την Χάποελ Ιερουσαλήμ, αλλά και από το πρωτάθλημα του Ισραήλ, αφού πριν από λίγο καιρό βρέθηκε θετικός σε χρήση κάνναβης.

Ο ίδιος παραδέχθηκε... εν μέρει την ενοχή του και πλέον ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο δημοσιογράφος Ρόι Κοέν αποκάλυψε πως ο Χάουελ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μάλαγα και στο EuroCup.

Israel NT narturlized C Richard Howell is heading to Malaga. He will probably be banned from Israeli basketball after testing positive for banned substances, but @FIBA will allow him to play abroad

— Roi Cohen (@RoiCohen99) 13 Αυγούστου 2018