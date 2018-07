Στην Τενερίφη ο Κόλτον Άιβερσον (pics)

Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 29χρονου σέντερ.

Τελευταία ομάδα του Άιβερσον ήταν η Ανδόρα (5.2π., 3.8ρ.), ενώ έχει αγωνιστεί σε Μπεσίκτας, Μπασκόνια, Καρσίγιακα και Μακάμπι.

[ENG] @IBEROSTAR Tenerife signs @colton_iverson. Welcome to the Family! #LetsgoCanarias pic.twitter.com/OzIMy69V6A

— Iberostar Tenerife (@CB1939Canarias) 16 Ιουλίου 2018