Γκασόλ: «Ο Ναβάρο να γίνει Ινιέστα, σεβαστείτε τον»!

Τα δημοσιεύματα στην Ισπανία αναφέρουν ότι η Μπαρτσελόνα δεν υπολογίζει τον Ναβάρο για τη νέα αγωνιστική περίοδο και ο Πάου Γκασόλ έσπευσε να υπερασπιστεί τον πρώην συμπαίκτη του στους «μπλαουγκράνα» και τη «ρόχα».

«Ο Ναβάρο αξίζει να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα όπως ο Αντρές Ινιέστα. Αξίζει τον σεβασμό. Πρέπει να φύγει όρθιος από την μπροστινή πόρτα και όχι κρυφά από πίσω» ανέφερε χαρακτηριστικά για τον αδελφικό φίλο του.

.@paugasol: “Navarro mereix sortir del Barça com @andresiniesta8. Mereix aquest respecte. Sortir per la porta gran i no per la porta de darrere” pic.twitter.com/f6u5jNA8yj

— Basketaldia (@basketaldia) 25 Ιουνίου 2018