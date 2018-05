Έξαλλος ο Νέντοβιτς με τα δημοσιεύματα περί μετακίνησής του στο Μιλάνο (pic)

Ο Σέρβος γκαρντ έβαλε τέλος στη φημολογία περί μεταγραφής του την Αρμάνι όπως διαρρέουν ιστοσελίδες τις τελευταίες μέρες.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς επιτέθηκε μάλιστα μέσω twitter αναφέροντας πως, «Να κοιτάτε καλά τις πηγές σας γιατί είναι άθλιες. Το μόνο συμβόλαιο που έχω είναι με την Ουνικάχα και αφήστε με να τελειώσω τη σεζόν με ηρεμία».

Check yall sources because they really suck the only contract i have is with Unicaja and please let me finish my season in peace

— Nemanja Nedovic (@nedovic1624) 10 Μαΐου 2018