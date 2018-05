Ο Γκασόλ στην προπόνηση της Μπαρτσελόνα (vid)

Ο 33άχρονος σέντερ αγωνίστηκε την περίοδο 2003-06 στην Μπαρτσελόνα με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα στην πρώτη του σεζόν στη Liga Endesa, εν συνεχεία μεταπήδησε στην Τζιρόνα και το 2008 έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι για λογαριασμό των Γκρίζλις.

Το Μέμφις ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στη regular season έχοντας το δεύτερο χειρότερο ρεκόρ στο ΝΒΑ (22-60), ξεπερνώντας μόνο τους Σανς (21-61) και ο Γκασόλ επέστρεψε στη Βαρκελώνη ενώ παρακολούθησε από κοντά την προπόνηση της Μπαρτσελόνα.

Look who came to visit us... Hola @MarcGasol! @memgrizz

Benvingut a casa, Marc! Gràcies per la teva visita!

Marc Gasol nos ha visitado este jueves en el Palau

#ForçaBarça! pic.twitter.com/Uwfir5rLrV

— FCB Basket (@FCBbasket) 10 Μαΐου 2018