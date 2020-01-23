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LIVE TV Ολυμπιακός - Όρμαν
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την τουρκική Όρμαν για το Eurocup Γυναικών. Δείτε το παιχνίδι.
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ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 127vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 106
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ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 114vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 107vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 134vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 129
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ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 102vs
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ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 100
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ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 119vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 117vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 121vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 87vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 117vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 121
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PETALING JAYA CITY 1
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ΣΟΥΜΠΕΡΛΑΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
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ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ Β 1
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ΚAΡΛΟΒΙΤΣ ΙΒΟ 1
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ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 0vs
ΜΠΕΡΤΕΝΣ ΚΙΚΙ 2
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ΡΟΥΜΠΛΕΦ ΑΝΤΡΕΙ 3
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ΒΕΡΝΤAΣΚΟ ΦΕΡΝΤAΝΤΟ 3
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IGA SWIATEK 2vs
CARLA SUAREZ-NAVARRO 0
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ΑΙΣΝΕΡ ΤΖΟΝ 3vs
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ 0
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ΠΑΒΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤAΖΙΑ 2vs
ΤAΟΥΝΣΕΝΤ ΤΕΙΛΟΡ 0
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KWON/MILLMAN 1vs
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KUDERMETOVA/RISKE 2vs
PENG/ZHANG 0
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ΓΚΟΦΕΝ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 3vs
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ΙΜΕΡ ΜΙΚΑΕΛ 2vs
ΚΑΤΣAΝΟΦ ΚAΡΕΝ 3
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ΚΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚ 3vs
ΣΙΜΟΝ ΖΙΛ 1
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MUCHOVA/TEICHMANN 0vs
GAUFF/MCNALLY 2
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ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ 1vs
ΚΑΡΕΝΟ-ΜΠΟΥΣΤΑ ΠAΜΠΛΟ 3
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HARRIET DART 0vs
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ 2
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DEMOLINER/MIDDELKOOP 1vs
SANDGREN/WITHROW 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΠΙ ΑΝΤΡΕΑΣ 2vs
ΒΑΒΡΙΝΚΑ ΣΤAΝΙΣΛΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
KREJCIKOVA/SINIAKOVA 2vs
FRIEDSAM/SIEGEMUND 1
ΤΕΛΙΚΟ
SVETLANA KUZNETSOVA 0vs
CAMILA GIORGI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡΙΤΖ ΤΕΙΛΟΡ 3vs
KEVIN ANDERSON 2
ΤΕΛΙΚΟ
BELLIS/VONDROUSOVA 1vs
MERTENS/SABALENKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEE/WU 0vs
KENIN/MATTEK-SANDS 2
ΤΕΛΙΚΟ
DANIELLE R. COLLINS 1vs
YULIA PUTINTSEVA 2
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ΝΑΔAΛ ΡΑΦΑΕΛ 3vs
ΝΤΕΛΜΠΟΝΙΣ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ 0
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ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ 2vs
LAUREN DAVIS 0
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την τουρκική Όρμαν για το Eurocup Γυναικών. Δείτε το παιχνίδι.