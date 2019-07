Ο Ιταλός τεχνικός αποτέλεσε παρελθόν από την ΑΕΚ και ήδη αναζητά τον πάγκο της... επόμενης ομάδας του. Όπως ανέφερε ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Μπάνκι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Λοκομοτίβ Κουμπάν!

Luca Banchi is in advanced talks with Lokomotiv Krasnodar, few sources confirmed.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 5 Ιουλίου 2019