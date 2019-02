«Ο Τεόντοσιτς δεν θα υπογράψει σε καμία ομάδα μέχρι το καλοκαίρι» (pic)

Όπως αναφέρουν στη Σερβία και πιο συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος Νίκολα Στοΐκοβιτς της «Mozzart Sport» ο Μίλος Τεόντοσιτς θα αγωνιστεί στα δύο τελευταία παιχνίδια της Σερβίας για τα παράθυρα της FIBA και στη συνέχεια θα ξεκουραστεί.

«Είναι επίσημο. Ο Μίλος Τεόντοσιτς αποφάσισε να μην υπογράψει σε καμία ομάδα. Θα παίξει στα δύο ματς με την εθνική Σερβίας και στη συνέχεια θα ξεκουραστεί μέχρι το καλοκαίρι» ανέφερε χαρακτηριστικά στο tweet.

Its official: Miloš #Teodosić has decided not to sign with any organization! He will play next two games for Serbian NT and afterwards he will have some rest until summer. https://t.co/JziK5UBdLB

— Nikola Stojković (@nikolaS_sN) 18 Φεβρουαρίου 2019