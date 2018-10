Έφυγε από τη ζωή ο Χίζνιακ (pic)

Θλίψη στο ουκρανικό μπάσκετ, αφού ο 44χρονος Γκρίγκορι Χίζνιακ έφυγε από τη ζωή.

Είχε περάσει και από τη χώρα μας, καθώς αγωνίστηκε στο Περιστέρι και τον Μακεδονικό.

Με τον Μακεδονικό έφτασε ως τον τελικό του ULEB Cup το 2005, ενώ ήταν πρώτος στη λίστα με τους μπλοκέρ της Euroleague για 2 σερί σεζόν με τη φανέλα της Ζαλγκίρις (2001, 2002).

Stunned by news of Grigoriy Khiznyak death.

The greatest man in Ukrainian basketball. Huge Euroleague fan, conversations with him on this were always fascinating. RIP.

Вечная память, Гриша. Спасибо за уроки...

