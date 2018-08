Η πρόταση του Κάλινιτς σε FIBA και Euroleague για την δημιουργία νέας, κοινής μπάλας (pic)

Οι μπάλες μπάσκετ είναι γνωστό πως διαφέρουν από διοργάνωση σε διοργάνωση και κάποιες φορές... παιδεύουν τους παίκτες.

Έτσι, ο παίκτης της Φενέρ πήρε την... κατάσταση στα χέρια του κι έκανε την πρότασή του στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, στην Euroleague, αλλά και στην Ένωση Παικτών της Euroleague.

Μέσω twitter, έγραψε: «Ας φτιάξουμε μια ίδια μπάλα για όλες τις διοργανώσεις. Τι λέτε;».

Ένας ακόλουθός του ανέφερε πως η μπάλα της FIBA γλιστράει τρελά, ενώ αυτή της Euroleague έχει καλύτερη επιφάνεια, με τον ίδιο να συμφωνεί, αλλά να σημειώνει «η μπάλα πρέπει να είναι ίδια για κάθε παιχνίδι, ώστε να προσαρμοζόμαστε, ακόμα κι αν είναι η χειρότερη μπάλα που υπάρχει».

Hey @FIBA, hey @EuroLeague, hey @the_ELPA, let's make same ball for all the competitions? What do you say?

— Nikola Kalinic (@nikola_kalina) 24 Αυγούστου 2018