Από τα αδέρφια Μπολ, στα αδέρφια... Λαβρίνοβιτς η Πριενάι (pic)

Μετά από τα αδέρφια Μπολ, τον Λαμέλο και τον ΛιΆντζελο που βρέθηκαν για λίγους μήνες στην Λιθουανία, η Πριενάι συνεχίζει την... παράδοση έχοντας αδέρφια στο ρόστερ της!

Αυτή τη φορά... πήγε σε δοκιμασμένες λύσεις και δη στους δίδυμους Λαβρίνοβιτς, τον Κσιστόφ και τον Ντάριους, οι οποίοι θα κλείσουν τα 39 τους χρόνια τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Lavrinovic brothers reached a verbal agreement with BC Prienai, according to sources. They will turn 39 on November 1. Last season BC Prienai had Ball brothers, now they have another famous family which will definitely bring more fans in the arena.

